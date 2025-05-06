Mobilitat
Retards a l'alta velocitat per una incidència a l'Arboç
S'ha produït una segona incidència amb un tren al taller de Can Tunis
Els trens de l'alta velocitat registren demores generalitzades per una incidència que s'ha produït a primera hora al taller de Can Tunis i una altra a la infraestructura a l'altura de l'Arboç, segons ha informat Renfe.
En concret, a les 6.10 hores s'ha produït la sortida d'eix d'un tren buit (en doble composició) i això afecta l'entrada i sortida de trens d'aquest complex, tot i que sí que poden sortir trens en senzill. Renfe ha assegurat que els viatgers han estat reubicats en trens amb sortida des de Sants.
A més, a les 7.05 hores s'ha produït una incidència a la infraestructura a l'altura de l'Arboç que obliga els trens d'alta velocitat a circular amb limitacions de velocitat. Segons Renfe, hi ha retards d'uns 15 minuts.
La companyia ha assegurat que s'han activat els equips humans i tècnics per resoldre la incidència. Amb tot, alguns trens que havien de marxar a primera hora des de Barcelona cap a diferents punts estan patint retards considerables.
Segons ha informat Renfe cap a les 10 h, el tren Alvia Barcelona (7.40 h) – Cadis, es trobava sense sortida i l'Alvia Barcelona (9.05 h)- Salamanca-A Coruña tampoc no ho ha fet ni té previsió de sortida. D'altra banda, l'AVE Barcelona (8.30 h)- Sevilla / Màlaga també s'ha vist afectat tot i que alguns ja s'han reubicat. Els viatgers amb destinació Màlaga, concretament, s'han reubicat en tren acoblat a l’AVE Barcelona-Màlaga via Madrid (que circula amb 96 minuts de demora). Els que anaven a Sevilla està previst que la sortida sigui immediata.