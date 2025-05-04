Successos
Els Bombers rescaten una merla atrapada en un extractor a l'Arboç
L'ocell, trobat en un habitatge de l'Avinguda Tarragona, obstruïa la sortida de fum
Aquest diumenge a la tarda els Bombers de la Generalitat han rescatat una merla que havia quedat atrapada dins l'extractor d'un habitatge a l'Arboç.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 14.20 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets, a l'Avinguda Tarragona, amb una única dotació. Allà han extret a l'au, que obstruïa la sortida de fum.
El procediment que cal seguir davant aquesta situació, han recordat els Bombers de la Generalitat al seu compte d'X, és avisar el 112, ja que l'obstrucció de les sortides de fum pot suposar un risc.
La merla (Tudus merula), és un ocell negre amb el bec groc o taronja. Viu en zones de bosc, bardisses i conreus, però també és comú a les ciutats. Està present tot l'any a Catalunya, tot i que a l'hivern arriben exemplars de zones més elevades i d'altres punts d'Europa.