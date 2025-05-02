Història
El Vendrell exposa una màscara funerària de tradició púnica de fa 2.200 anys
Es tracta d'una peça de terracota típica dels ritus funeraris de la cultura púnica
El Museu Deu del Vendrell exposa una màscara funerària de tradició púnica de fa 2.200 anys, que va ser trobada el 2005 durant una excavació arqueològica al jaciment arqueològic d'època ibèrica Mas d’en Gual.
Es tracta d'una màscara grotesca de terracota típica dels ritus funeraris de la cultura púnica, descoberta en un petit assentament agrícola i especialitzat en la metal·lúrgia del ferro al segle III a. de C.
«Aquestes màscares són habituals a les zones vinculades a la influència dels cartaginesos al sud de la península ibèrica i a Cartago (Tunísia), però la de Mas d’en Gual és única a Catalunya, la qual cosa demostraria la influència d'aquesta cultura també entre els pobles ibers del nord del riu Ebre», expliquen des de l'Ajuntament del Vendrell.
S'utilitzaven com en els rituals funeraris amb una funció d'amulet per al trànsit després de la mort, segons les creences religioses de la cultura dels cartaginesos.
L'Ajuntament del Vendrell preveu obrir una sala d'exposició temporal d'arqueologia al Museu Deu per exposar la col·lecció de material d'època ibèrica que guarda en dipòsit al municipi.