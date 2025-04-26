Successos
Mor un veí de Calafell de 49 anys en un accident a l’AP-7 a Martorell
Una furgoneta va sortir de la via i va xocar amb una tanca
La víctima mortal de l’accident de trànsit d’aquest divendres a l’AP-7 a l’altura de Martorell (Baix Llobregat) és un home de 49 anys i veí de Calafell, segons ha informat el Servei Català del Trànsit.
Era el conductor i únic ocupant d’una furgoneta que va sortir de la via i va xocar contra una tanca. Els Mossos d’Esquadra va rebre l’avís de l’accident a un quart de nou del vespre de divendres.
Amb aquesta, ja són 52 les víctimes mortals a les carreteres catalanes des que va començar l’any.
Arran del sinistre, es van activar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).