Successos
Rescaten un cos sense vida en un barranc a la Bisbal del Penedès
El rescat del cadàver ha provocat el tall de l'AP2 en aquest punt
La tarda d’aquest dimecres, la circulació a l’autopista AP-2 s’ha vist parcialment interrompuda a l’altura del quilòmetre 225, en sentit Lleida, dins del terme municipal de la Bisbal del Penedès. El Servei Català de Trànsit ha informat que el tall ha estat necessari per permetre la intervenció dels serveis d’emergència, que han dut a terme el rescat del cos sense vida d’un home localitzat al fons d’un barranc.
Els fets han tingut lloc poc després de les dues del migdia, quan personal de manteniment ha localitzat un vehicle aturat al voral, amb les portes obertes i sense cap ocupant, segons ha publicat el Diari de Tarragona. En revisar els voltants, han localitzat el cos d’un home al fons del torrent de Tarragó, a prop de la urbanització El Priorat.
Per l’accés complicat a la zona, els Bombers han mobilitzat un helicòpter i equips especialitzats per recuperar el cadàver. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de la mort. La hipòtesi principal és que l’home s’hauria llençat voluntàriament des del pont, tot i que la policia no descarta altres opcions i manté la investigació oberta.
Pel que fa a la mobilitat, a les cinc de la tarda s'ha informat d’un tall total de l’AP-2 en aquest tram, i mitja hora després només quedava un carril afectat. El Servei Català de Trànsit ha alertat d’una alta intensitat de trànsit en direcció Lleida com a conseqüència de l’operatiu.