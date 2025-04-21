Judicial
Presó provisional sense fiança per a l'home detingut amb el cadàver de la seva parella al cotxe
No consten antecedents judicials de violència entre l'agressor i la víctima, una veïna de Calafell
El jutge de guàrdia de Tarragona ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut pel feminicidi d'una veïna de Calafell. L'home, de 43 anys, i la víctima eren parella i no consten antecedents judicials de violència entre ells, segons informa el TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
La causa ha quedat oberta per assassinat i s'ha traslladat al jutjat del Vendrell pel lloc de residència de la víctima. Encara no s'ha confirmat si els fets van tenir lloc a Catalunya. L'individu va ser detingut divendres, a Constantí, i ha passat a disposició judicial a primera hora d'aquest dilluns.
La tarda de divendres, l'individu es va dirigir a uns agents que feien suport a una grua a l'AP-7, a Constantí (Tarragonès), i els va dir que portava el cos de la seva dona morta al maleter del cotxe. Aquest diumenge un centenar de persones es van concentrar a Calafell per condemnar el feminicidi.