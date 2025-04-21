Judicial
A disposició del jutjat de guàrdia de Tarragona el detingut per un feminicidi a Calafell
L'home es va entregar a una patrulla dels Mossos a Constantí amb el cadàver de la dona al maleter del cotxe
El detingut com a presumpte autor del feminicidi d'una veïna de Calafell ha passat a disposició de jutjat de guàrdia de Tarragona a primera hora d'aquest dilluns.
Els Mossos van detenir l'home, de 43 anys i parella de la víctima, divendres. L'individu es va dirigir a uns agents que feien suport a una grua a l'AP-7, a Constantí, i els va dir que portava el cos de la dona morta al maleter del cotxe.
La Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona està al càrrec de la investigació, que continua sota secret de les actuacions. En cas que es confirmi que els fets van tenir lloc a Catalunya, aquest seria el segon crim masclista de 2025 al país.