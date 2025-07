Renfe ofereix busos entre El Prat i Vilanova/Cunit per les obres d'accés a l'Aeroport de Barcelona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Renfe oferirà de l'1 al 4 de maig autobusos cada 15 minuts entre El Prat de Llobregat i Vilanova/Cunit durant el tall de circulació amb motiu de les obres d'accés a l'Aeroport Josep Tarradellas -El Prat que executa Adif. Per això s'han programat gairebé 8.770 trajectes amb autobús i fins a 2.190 places a l'hora entre Cunit / Vilanova i la Geltrú fins al Prat de Llobregat / Barcelona.

Entre l'1 i el 4 de maig Renfe reprogramarà els serveis ferroviaris i establirà un Pla Alternatiu de Transport per carretera per als serveis Regionals entre Cunit i Barcelona (Zona Universitària / Palau Reial) i entre Vilanova i la Geltrú i El Prat de Llobregat pels serveis de Rodalies, incloent-hi també les estacions intermèdies de les línies R2 i R2 sud per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. Renfe garantirà que els viatgers puguin desplaçar-se amb normalitat, oferint-los una alternativa de transport.

Aquesta reconfiguració del servei es durà a terme durant la interrupció de la circulació ferroviària de 4 dies per les obres que Adif està executant per a la construcció del nou accés ferroviari a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat.

Pla alternatiu

Els serveis Regionals del corredor sud (R14, R15, R16 i R17) iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l’estació de Cunit. Des d’aquesta estació disposaran d’un autobús cada 15’ directe fins a Barcelona.