Detinguts a Calafell dos homes buscats per un assassinat a Irun

La Policia Local de l'Ajuntament de Calafell i els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a Calafell dos homes relacionats amb un assassinat a Irún aquesta setmana. Els dos arrestats, de 31 i 36 anys, eren buscats per l'Ertzaina.

La Policia Local de Calafell va identificar i detenir un dels homes i els Mossos van localitzar i detenir-ne un altre en el domicili de Calafell on s'amagaven.

Segons informa l'Ertzaina, aquest dimecres a la tarda es va localitzar un home mort, amb indicis de criminalitat, en un domicili d'Irún. Es va iniciar llavors una investigació per part del Servei d'Investigació Criminal Territorial de Guipúscoa.

Les investigacions portades a terme van permetre identificar els homes presumptes autors del presumpte assassinat. L'Ertzaina va posar l'avís de recerca d'aquestes persones en les bases de dades per tal que la resta de cossos policials hi tinguessin constància, davant la possible evidència que els dos homes haguessin marxat d'Euskadi.

Divendres de matinada, la Policia Local de Calafell va identificar un dels homes i els va saltar l'alerta de la recerca que hi havia sobre ells, motiu pel qual el van detenir. A continuació hi van intervenir els Mossos, que van localitzar el segon home i el van detenir al domicili on s'amagaven.

Agents del Servei d'Investigació Criminal Territorial de Guipúscoa es van desplaçar fins a Calafell per continuar amb les diligències pertinents, conjuntament amb la policia catalana.

Als detinguts se'ls van intervenir evidències relacionades amb el crim, com joies sostretes del domicili de la víctima.

Els arrestats han estat traslladats a Euskadi i posats a disposició judicial del jutjat que instrueix el cas.