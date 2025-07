Mor un home en un accident a Llorenç del Penedès i detenen la conductora per conduir beguda

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Un home de 30 anys va morir ahir divendres al vespre en un accident de trànsit a la TP-2125 a Llorenç del Penedès (Baix Penedès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'avís del sinistre es va rebre a les 20.21 hores al quilòmetre 7,5 de la TP-2125, a tocar del polígon industrial L'Empalme. Per causes que s'investiguen, un turisme va sortir de la via i va topar amb el voral.

A conseqüència de l'accident, va morir el passatger davanter del vehicle -I. B., un home de 30 anys-, mentre que la conductora, una dona de 33 anys, va resultar ferida menys greu. Els Mossos d'Esquadra van detenir la conductora pels delictes d'homicidi per imprudència greu i contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol.

Arran del sinistre es van activar deu patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 45 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar el 2025.