Aproven amb condicions el pla ambiental d’un càmping amb una llacuna per fer surf a Cunit

La Generalitat de Catalunya ha acceptat, amb condicions, la declaració ambiental estratègica que ha de facilitar la implantació d’un càmping amb una llacuna artificial per fer surf a Cunit. Aquest projecte va ser presentat el 2021 al voltant de la masia Cal Pla, la qual es preveu rehabilitar amb el desenvolupament del ressort.

Es tracta d’una inversió estimada de 40 milions d’euros per construir un equipament de 37 hectàrees i amb la previsió d’atraure 105.000 visitants l’any, segons els promotors. La companyia compta amb projectes similars al Brasil, Corea del Sud, Austràlia o el Regne Unit.

L’Ajuntament de Cunit va presentar el 2023 el pla especial urbanístic, el qual ja ha superat diversos informes favorables. Per fer front a aquests informes, els promotors han hagut d’incorporar al projecte mesures ambientals que compensin el consum d’aigua i l’ocupació de sòl.

Entre les mesures adaptades es troba la connexió amb l’EDAR Cunit-Cubelles per al reg, aquesta unitat produeix aigua regenerada. Aquesta mesura suposa un estalvi d’aigua del 46,3% en comparació amb el pic de consum a l’estiu.

A més també es va plantejar l’aprofitament de pluja, la reducció de places de campistes o la instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic. Ara, la declaració ambiental estratègica imposarà noves condicions per tal que el pla especial pugui tirar endavant.

Noves mesures

Potser la més destacada és una reducció de l’àmbit del càmping, la qual comportarà una disminució d’unitats d’acampada. De les 270 previstes s’haurà de passar a 246, atenint-se a limitació de 50 places per hectàrea.

Per contra, els promotors també podrien decidir augmentar les zones verdes plantejades en detriment de la zona de bungalous. El pla estratègic també obliga a disposar de l’aigua de l’EDAR Cunit-Cubelles per al reg abans d’emprendre l’activitat. A més, s’haurà de garantir l’aprofitament de les aigües de les teulades per al reg.

El document també apunta a la necessitat de modificar l’estudi acústic del pla. El text assenyala que a 200 metres de la ubicació del futur ressort hi ha una zona residencial i que es podria «produir contaminació acústica per les activitats d’animació». El nou estudi haurà de contemplar els decibels que arriben a aquesta urbanització i a la masia, així com tenir en compte les freqüències que puguin originar-se a la piscina d’onades.

La declaració també insta als promotors a posar en marxa un pla de millora de la biodiversitat «simultàniament a les obres del càmping». Aquest haurà de disposar d’un refugi i zona d’alimentació per a la fauna, plantar vegetació atractiva pels animals o instal·lar caixes de nius pels ocells. Aquest pla de millora serà revisat anualment.

Aquests requisits hauran de ser adaptats per l’empresa promotora per redissenyar el pla en un termini màxim de dos anys. En cas contrari, la declaració ambiental estratègica deixaria de tenir efecte.