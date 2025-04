Investiguen un veí de Llorenç per tenir cadells de mastí amb les orelles mutilades

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil a Tarragona ha procedit a investigar una persona per un presumpte delicte de maltractament animal, el qual tenia a cinc cadells de raça mastí amb signes evidents de les orelles tallades (otectomía), realitzats per raons estètiques.

Gràcies a la col·laboració ciutadana es va tenir coneixement que una persona veïna de Llorenç del Penedès tenia cinc cadells de gos amb les orelles mutilades. Realitzada inspecció per agents del SEPRONA, el propietari va explicar que els gossos havien estat mutilats per raons sanitàries, presentant un certificat veterinari en el qual no constava la firma de cap facultatiu.

Per aquest motiu, el SEPRONA va obrir una investigació en la qual conclouen que el propietari dels gossos mancava de certificat veterinari oficial que justifiqués les mutilacions realitzades als cànids. Els agents van instruir diligències policials investigant l’esmentat propietari com a presumpte autor d’un delicte de maltractament animal.

Les diligències policials una vegada instruïdes seran entregades al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia d’El Vendrell.

Rescat d’una gavina corsa

Diumenge passat es va rebre trucada en el Centre Operatiu de Serveis (COS) en la qual un ciutadà comunicava la troballa d’una d’exemplar d’au que semblava accidentada a la campa on s’instal·la el mercadet setmanal de Bonavista.

Imatge de la gavina rescatada a Bonavista.Guàrdia Civil

Davant d’aquest avís es va activar una patrulla del SEPRONA, que es va desplaçar fins la adreça indicada, on es va trobar un exemplar de gavina corsa amb diverses ferides, entre elles la dissecció d’una de les seves ales, la qual cosa impedia que pogués volar.

Mentrestant es va donar avís al centre veterinari concertat per la Generalitat, AniCura Mediterani de Reus per comunicar la troballa. Moments després es va procedir a capturar l’exemplar i es va traslladar al centre, on va ser examinat per professional veterinari.

Es tracta d’una espècie protegida a Europa, mentre que a Espanya compta amb un règim de protecció especial en considerar-se com a «vulnerable». A Catalunya està inclosa en la categoria «en perill d’extinció».