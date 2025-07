El Vendrell intensificarà els controls policials als nuclis marítims durant la Setmana Santa

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Policia Local del Vendrell, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'han reunit a la Mesa de Coordinació Operativa per posar en comú les problemàtiques i les solucions que s’han de d’adoptar de cara a l’augment de la població del municipi per Setmana Santa, sobretot als nuclis marítims.

En aquest sentit, s’ha acordat que en les properes setmanes es realitzaran més controls entre tots els cossos de seguretat i s’intensificarà la presència policial a Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs per garantir una Setmana Santa tranquil·la i segura. Aquests dies es desplegaran patrulles mixtes de Policia Local i Mossos d’Esquadra i es duran a terme diferents operatius.

Això, d’una banda, serà possible gràcies al reforç que es farà de la plantilla de Policia local amb 7 agents més gràcies a la Bossa d’Interinatge presentada pel Departament d’Interior de la Generalitat. De l’altra, a diversos dispositius conjunts amb la resta de cossos de seguretat per tal d’implementar l’estratègia local en matèria de seguretat pública.

Una de les principals línies d’actuació serà la lluita contra el top manta i els conflictes de seguretat i convivència que genera aquest fenomen. En aquest sentit, el regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha explicat que «la novetat respecte a l’any passat és que els dispositius que durem a terme seran més nombrosos i contundents. El que busquem és tenir un passeig marítim més habitable i accessible per a que tothom en pugui gaudir amb tranquil·litat».

D’una banda, es reforçaran els controls als accessos viaris tant als nuclis marítims com a les estacions de tren, i de l’altra, es combinarà amb mesures d’urbanisme tàctic que ja s’han dut a terme, com ara la instal·lació de jardineres al tram del passeig amb més establiments de restauració i comercials per dificultar la instal·lació dels manters. Amb tot, el regidor de Seguretat ha explicat que el fenomen del top manta és extremadament complex i requereix un abordatge transversal.