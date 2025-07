Admeten un recurs contra el contracte de la neteja de l’Arboç

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

El Tribunal Català de Contractes ha estimat el recurs interposat per Olga Navarro, regidora de Junts per l’Arboç, contra la pròrroga del servei de neteja viaria signat per l’Ajuntament el passat gener.

L’empresa Prezero prestava aquest servei al municipi des del juliol del 2019 a través d’un contracte que van signar per cinc anys. A finals de gener, el ple municipal va aprovar donar-li continuïtat a aquest contracte des de l’agost del 2024 fins a l’adjudicació del nou contracte, a través del procediment conegut com a pròrroga forçosa.

Aquesta pròrroga va estar acompanyada d’una actualització de preus requerida per l’empresa per tal «d’adequar el servei als preus del mercat». L’Ajuntament va sol·licitar a una empresa externa per valorar aquesta proposta.

D’aquest moviment va resultar un informe que detallava un increment dels costos salarials molt per sobre de l’IPC. L’acord de pròrroga va determinar un cost mensual de 15.451 euros pel servei, cosa que implica un increment del 62,78%.

Per tot, la regidora juntaire va presentar un recurs contra l’acord del plenari assenyalant que tant la continuïtat no es va donar de manera correcta i apuntant que la revisió de preus era irregular. El recurs demanava la nul·litat de l’acord adoptat.

El tribunal ha decidit acceptar aquest recurs assenyalant que l’Ajuntament de l’Arboç no ha iniciat el procés de licitació per formalitzar un nou contracte d’aquest servei. Segons explica l’òrgan, aquesta mesura és imprescindible per poder obrir un procediment de pròrroga forçosa.

Si bé és cert que l’Ajuntament de l’Arboç no ha començat un procediment per renovar la neteja viaria, el servei s’està prestant al municipi des de finals d’any a través d’una licitació gestionada pel Consell Comarcal del Baix Penedès.

La comarca va decidir mancomunar aquest servei als municipis del Vendrell, Albinyana, l’Arboç, el Montmell, Bellvei, Masllorenç, la Bisbal del Penedès, Banyeres del Penedès i Bonastre. La licitació va ser formalitzada amb FCC per un valor de sis milions d’euros anuals durant deu anys.

Fruit d’aquesta iniciativa, el tribunal interpreta que la pròrroga de l’anterior plec, així com la corresponent revisió de preus, es va donar sense haver engegat una nova licitació. L’òrgan deixa en mans de l’Ajuntament les actuacions que adoptarà per complir aquesta resolució.

Problemes al servei

La resolució del tribunal arriba després d’un final d’any caòtic pel que fa a la neteja a l’Arboç. Prezero va declarar una vaga a l’octubre que va obligar a decretar l’emergència sanitària al municipi. La insalubritat i el possible incompliment dels serveis mínims de l’empresa van ser motiu de tres denúncies presentades pel consistori als responsables del servei i la redacció d’un informe per determinar si s’havia incomplert el contracte.