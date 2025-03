Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Repara tu Deuda Abogados ha aconseguit cancel·lar el deute de 86.946 euros d’un veí de Calafell al que no podia fer front gràcies a la Llei de la Seugnda Oportunidad.

Segons expliquen l’advocats «el concursat va caure en un estat de sobreendeutament del que ha aconseguit sortir a través d’un mecanisme legal pensat perquè persones en estat d’insolvència no arrosseguin els seus imports pendents de forma vitalícia. Vigent a Espanya des de l’any 2015, va nàixer als Estats Units perquè particulars i autònoms puguin començar una nova vida financera».

Com en el cas d’aquest veí, són nombroses les persones que han de fer front a pagaments que inicialment pensaven que podrien tornar. Quan se n’adonen, han caigut en un estat de sobreendeutament perquè el que necessiten un procés judicial que els permeti deixar enrere la situació d’angoixa que estan travessant.

Aquesta legislació permet tant a particulars com a autònoms quedar exonerats del pagament dels seus deutes sempre que compleixin una sèrie de requisits bàsics. En línies generals és suficient amb què el concursat no hagi estat condemnat per delictes socioeconòmics en els deu últims anys, que es trobi en un estat actual o imminent d’insolvència i que actuï a tota hora de bona fe, aportant la documentació requerida per demostrar que no pot assumir els deutes.