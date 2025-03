Augmenten la vigilància a les platges del Vendrell per protegir els nius del corriol camanegre

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Policia Local del Vendrell i els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per protegir els nius del corriol camanegre a les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs. Les tasques són per prevenir la presència de gossos i gats, la qual està prohibida per ordenança municipal amb una sanció de fins a 700 euros.

El Vendrell és una de les deu poblacions del conjunt de 76 municipis amb litoral de Catalunya on nidifica aquesta espècie protegida. El període reproductor d’aquesta espècie és de març a finals d’estiu, i durant aquest període es posarà en marxa un dispositiu de vigilància. Els experts subratllen que es tracta d’una espècie vulnerable, ja que només ha tirat endavant una de les postes en els últims tres anys.

El corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) és un ocell limícola que s’inclou en el Catàleg de Fauna Salvatge de Catalunya. Es tracta d’una espècie protegida perquè s'està amenaçada. La depredació, especialment dels gossos i gats, és una de les principals causes de no supervivència, així com la pressió turística a les platges, ja que la seva nidificació es fa a la sorra.

La regidora de Platges de l’Ajuntament del Vendrell, Marta Tobella, ha recordat que treballen per enllestir la creació d’una platja de convivència amb gossos per tal que aquests puguin gaudir del seu espai sense perjudicar l’espècie protegida. La voluntat del consistori és preservar al «màxim» l’espècie. Enguany, s’ha tancat un nou espai de protecció en una zona de la platja de Coma-ruga, al costat del port, on ja hi ha establertes diverses parelles. Amb aquest tancament, ja són cinc els espais tancats a les platges vendrellenques.

El cap de l’Àrea bàsica del cos dels Agents Rurals al Baix Penedès, Raül Pérez, el dispositiu de vigilància que faran durant la campanya de nidificació inclourà detectar i protegir els nius; informar i advertir els usuaris de les platges que accedeixin a les zones sensibles de nidificació; evitar les molèsties greus que posin en perill el corriol i realitzar inspeccions per controlar i perseguir aquelles conductes incíviques. Des de l’inici de la campanya, ja s’ha detectat el primer niu de la temporada. Cada vegada que es detecta un niu, se senyalitza i es protegeix per tal de facilitar la tranquil·litat en el procés d’incubació. El grup ecologista Geven és qui es fa càrrec d’aquesta tasca.

Per la seva banda, el cap de la secció de conservació de la fauna del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat Ricard Gutiérrez, ha remarcat la vulnerabilitat d’aquests exemplars, ja que només una de les postes ha tirat endavant en els darrers tres anys. «Aquesta espècie viu en un ecosistema que la gent no assimila com un ecosistema natural, les platges no són només un sorral», ha lamentat.