La Policia del Vendrell posa 69 denúncies en 2 mesos per infraccions amb patinets

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Des de l’entrada en vigor de la nova Ordenança de Mobilitat al Vendrell, el passat mes de gener, la Policia Local ha interposat 69 denúncies a persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP). L’import del total de les sancions és de 12.780 euros.

La majoria de les sancions, 27, han estat per circular a l’illa de vianants i voreres. La resta de denúncies han estat per: no utilitzar casc homologat (9); conducció negligent (8); anar un nombre de persones no autoritzat (6); circular en contra direcció (6); no tenir assegurança de responsabilitat civil (3); no obeir un senyal d’entrada prohibida (3); no aturar-se davant un senyal de detenció obligatòria (2); no utilitzar enllumenat reglamentari (2); conduir amb taxa d’alcoholèmia positiva (1); circular a velocitat superior a la permesa (1); i no respectar el semàfor (1).

El regidor de Seguretat, Christian Soriano, ha recordat «que aquesta nova regulació de la mobilitat era necessària per augmentar la qualitat de vida dels nostres veïns, sobretot pel que fa la problemàtica dels patinets elèctrics». I ha afegit que «l’objectiu és garantir una mobilitat més segura i pacificada a tot el municipi».