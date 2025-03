Una usuària de l'R2 a Calafell: «És una loteria agafar el tren, la majoria de dies va amb retard»

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

Els viatgers de l’R2 han agafat els trens amb certa normalitat a l’estació de Calafell durant les primeres hores d’aquest dimecres. «És una loteria, creus que van a l’hora, però la majoria dels dies van amb molt de retard», ha lamentat la Rosa.

La Júlia i la Clàudia, dues joves que usen aquesta línia, també denuncien els retards habituals: «Avui, sorprenentment ha arribat a l'hora per primer cop en potser dues setmanes». La resignació i l’enuig continuen entre els passatgers que reclamen més transparència i més informació.

Renfe ha informat que s’han suprimit vuit trens per les aturades dels sindicats minoritaris, que han provocat incidències a l’R2, R2 sud, R7 i RL3. «Les afectacions han estat molt lleus», asseguren des de l’operador.

La Júlia i la Clàudia, dues estudiants de Viladecans i Sant Boi de Llobregat, expliquen que han agafat el tren de les 7.22 des de Gavà per anar a Sant Vicenç de Calders. Tot i que aquest dimecres ha anat puntual, assenyalen que no és l’habitual. «Dilluns va ser un desastre, vam estar esperant 40 minuts a l'estació de Gavà i van anunciar que passava el de Sant Vicenç quan el cartell indicava Vilanova i la Geltrú», han recordat. Les joves asseguren que hi van pujar per apropar-se al seu destí. «Al final, va continuar fins a Sant Vicenç i vam poder arribar bé», han dit. Amb tot, diuen que opten per agafar el tren d’abans per precaució.

La Natàlia és una altra usuària que va a treballar a Barcelona amb l’R2 des de Calafell. En el seu cas, tarda dues hores a tornar a casa al vespre i lamenta que només en pot dormir perquè ha de tornar a anar a buscar el rodalies. «Els trens sempre arriben tard, però que hi podem fer? Sempre perdem els treballadors», ha afirmat. «Hi ha trens que van en demora i s’ajunten, en teoria, passen cada mitja hora, però al final t’acabes esperant una hora a l’estació», ha denunciat.

Comparteix resignació, i sobretot, enuig, la Rosa de Sant Salvador. Ella es dirigeix cap a Vilanova i li genera estrès que les línies no vagin mai puntuals. «T'has d'aixecar més d'hora, has de venir un o dos trens abans, tot i això, a vegades, no arribes a l'hora», es queixa. També critica la manca d’informació i d’explicacions, sigui via megafonia o a través de les aplicacions de Renfe. «Tenim desinformació, estic molt indignada perquè ens demanen el vot, però a l'hora de fer les coses i les promeses després no hi són», ha asseverat. Per això, ha reclamat més transparència i informació, així com que «no ens tractin d'inútils».

Un altre viatger, l’Hèctor, que va tres cops a la setmana per feina a Barcelona, també ha demanat un millor servei ferroviari. «El problema va més enllà de la vaga, per exemple, hem perdut la meitat de freqüències a Calafell d’ençà que van començar les obres de Roda de Berà», ha apuntat. Davant d’aquest fet, ha denunciat que els combois van plens i ha exigit més freqüències. «Reclamem que el servei sigui ajustat, digne, puntual i que compleixin amb els serveis», ha tancat.