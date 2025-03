El Vendrell recorda i homenatja els vendrellencs deportats als camps de concentració nazis

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Vendrell va col·locar aquest dissabte les 10 primeres llambordes en memòria dels 17 vendrellencs deportats als camps de concentració nazis. A les 9 del matí es va iniciar l’itinerari urbà de col·locació, en el què hi van participar activament les famílies dels deportats. I és que l’acte tenia la doble voluntat d’honorar no tan sols les víctimes vendrellenques del nazisme, sinó també les seves famílies.

Cada llamborda Stolpersteine, que significa «pedra que fa ensopegar», té gravat el nom complet de la persona, l’any de naixement i l’any de deportació, el camp de concentració on va ser enviada i la seva situació final (assassinada o alliberada). El projecte Stolpersteine incideix en la importància de recordar a les víctimes del nacionalsocialisme com a fet essencial per construir una societat més justa i cohesionada i ajudar a recordar el nostre passat recent i la història comuna d’Europa.

Les llambordes s’emplacen davant de la residència on va néixer la persona homenatjada o en el darrer lloc on va viure en llibertat a Catalunya.

Aquest dissabte es van col·locar deu llambordes, però s’espera que l’any vinent n’arribin set més d’altres vendrellencs que també van deportats a camps d’extermini nazis.

Els vendrellencs homenatjats en aquesta primera fase han estat:

Joan Aliau Turdiu i Joan Aliau Vilanova, al carrer de l’Om 51

Salvador Esvertit Forcada, al carrer de Mar, 57

Rafael Manuel Jané Borràs, al carrer de Colom, 43

Joan Mallofré Nin, al carrer de l’U d’Octubre, 11

Pere Recasens Riambau, al carrer de la Barceloneta Baixa, 26

Josep Rius Fortuny, al carrer de la Cristina Baixa, 94

Jaume Socias Figueras, a la Baixada de Sant Miquel, 5-7

Jaume Tous Salvó, al carrer d’Albinyana, 28

Joan Vallvé Tusquellas, al carrer de les Roquetes, 11

Ja al migdia, la jornada d’homenatge va comptar amb un acte institucional a la Plaça Nova, davant l’escultura de Pau Casals. Allí van tenir lloc els parlaments institucionals a càrrec de Juan Manuel Calvo president de l’Amical Mauthausen; de Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic; de Ramon Arnabat, president Institut d’Estudis Penedesencs i de Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell. L’escriptora Gemma Ventura va llegir un fragment d’Els catalans als camps nazis, de Montserrat Roig i l’acte va finalitzar amb una actuació de la cantant Marina Rossell.