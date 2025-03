Tensió a Rodalies: usuaris s'encaren amb un maquinista i trenquen vidres a l'estació de Cunit

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els usuaris de Rodalies de l'estació de Segur de Calafell han estat aquest dilluns més de cinc hores sense cap tren per anar a Barcelona. Segons ha denunciat la plataforma Dignitat a les Vies i ha confirmat Renfe, des de les dotze del migdia fins passades les cinc de la tarda no hi ha hagut cap tren en direcció nord que s'hagi aturat a l'andana. En sentit sud, segons l'associació d'usuaris, tan sols s'han aturat dos combois en aquesta franja horària.

Paral·lelament, a l'estació de Cunit alguns passatgers s'haurien encarat amb un maquinista arran d'un servei anul·lat i alguns haurien trencat un parell de vidres de l'estació com a protesta per la manca de connexions.

Amb tot, hi ha discrepàncies entre usuaris i Renfe sobre l'horari en el qual han passat els trens en direcció nord. Mentre per Dignitat a les Vies per Segur de Calafell tan sols s'ha aturat un tren cap a les 17.50 hores.

En canvi, Renfe ha explicat que s'ha aturat un R2 a les 17.08 hores i un R14 a les 17.56 hores -segons els usuaris, aquest tren no s'ha aturat-. En un dia feiner normal, entre les 12 i les 18 hores per l'estació de Segur de Calafell hi ha previstos fins a onze trens de l'R2 en sentit Barcelona.