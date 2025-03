Restablerta la circulació a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'R4 ha restablert la circulació entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell, després d'estar aturada una estona per una incidència en el sistema d'electrificació al Vendrell, segons ha informat Renfe. La incidència ha començat cap a les 9.40 hores, en un primer moment s'ha circulat per via única i posteriorment s'ha tallat la circulació. Un cop restablerta, els trens recuperen progressivament les freqüències de pas.

D'altra banda, l'R2, l'R2 nord i els regionals del sud recuperen també progressivament els horaris després de veure's afectades per la incidència d'un tren que ha estat aturat 20 minuts a l'estació de Passeig de Gràcia. Aquesta situació ha generat retards de fins a 25 minuts en aquestes línies.