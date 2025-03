Junts reclama al Senat el quart carril de l’AP-7 al Penedès i més sortides a Vilafranca

El senador de Junts per Catalunya, Eduard Pujol.Cedida

El senador de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, va traslladar aquest dimarts a la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible celebrada a la cambra baixa, la necessitat urgent de construir un quart carril a l’AP-7 al seu pas pel Penedès i dues noves sortides a Vilafranca en direcció a Barcelona.

Segons la formació, aquestes dues inversions contribuirien a reduir la congestió que, de manera regular, pateix la via en aquesta zona i també contribuiria a millorar la fluïdesa del trànsit. Pujol s’hi va referir durant el debat d’una moció per a la construcció d’un tercer carril a l’AP-7 entre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

«S’ha d’ampliar un carril a l’Ebre, passant de dos a tres i, cau de madur, també al tram del Penedès, de tres a quatre. I a Vilafranca cal incloure-hi també les noves sortides centre i nord en direcció a Barcelona». «A Catalunya, les grans infraestructures que, per llei, són responsabilitat de l’Estat, han col·lapsat. Avui l’AP-7 no és una via ràpida, és un enorme desastre», va lamentar el senador.