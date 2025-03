Polèmica a la Bisbal del Penedès: sospites de conflicte d’interessos al govern municipal

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès previst per avui ha quedat desconvocat a causa d’un escrit presentat per La Bisbal Decideix, en el qual es denuncia un possible conflicte d’interessos de l’alcaldessa Agnès Ferré i la 1a tinent d’alcalde, Judith Vidal, en la requalificació urbanística de la zona de les Planes del Vent.

Segons l’oposició, ambdues regidores haurien d’abstenir-se de votar perquè tenen familiars amb propietats a la zona afectada. «L’alcaldessa i la tinent d’alcalde podrien tenir un interès personal en la requalificació, fet que entra en conflicte amb la seva representació pública en interès general i no propi», assenyala el grup municipal.

Davant l’acusació, l’equip de govern ha respost afirmant que la informació sobre Judith Vidal és falsa, ja que «no té cap parent proper propietari de parcel·les». En el cas de l’alcaldessa, reconeixen que un familiar seu posseeix una petita parcel·la des dels anys noranta, equivalent al 0,01% del projecte, però defensen que aquesta proporció «no genera cap conflicte d’interès».

La Bisbal Decideix ha facilitat documentació del cadastre i del registre de la propietat per sustentar la seva petició. A més, recorda que la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès ja va emetre un informe desfavorable al projecte i que la Consulta Popular de l’1 de setembre va reflectir un rebuig majoritari al nou polígon. «El pas endavant cap a l’aprovació inicial del polígon genera indignació i agreuja la crisi de confiança de la ciutadania», han manifestat.

L’equip de govern ha anunciat que la recusació de l’alcaldessa es resoldrà al Ple ordinari del 17 de març, moment en què es podrà votar l’aprovació inicial. Mentrestant, denuncia «mentides, atacs personals i tergiversacions» per part de l’oposició i lamenta que es recorrin a aquestes estratègies en lloc de treballar pel municipi.

La Bisbal Decideix ha demanat a la secretària de l’Ajuntament que verifiqui la documentació aportada i actuï segons la legalitat vigent. Tot i això, recorden que la legislació obliga els membres del Ple a abstenir-se en casos de conflicte d’interessos i que, si es confirma, podria declarar-se nul qualsevol acord adoptat amb la seva participació.