Descobreixen una plantació de marihuana durant un incendi en una casa al Vendrell

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Tres dotacions de Bombers de la Generalitat van treballar dijous al vespre per un incendi en una planta baixa del Vendrell. L'avís el van rebre a les 21.30 hores i es van traslladar fins al carrer de l'Espot. Per sort, no hi havia ninguna persona dins l'habitatge.

Segons expliquen els Bombers el foc va afectar completament la vivenda i a les 21.40 el van donar per estabilitzat. Segons ha pogut saber Diari Més, durant la revisió de l'habitatge van descobrir una plantació de marihuana i diverses connexions elèctriques il·legals que podrien ser l'origen del foc.