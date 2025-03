Indignació entre els usuaris de Rodalies per la caòtica represa del servei ferroviari

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

«Els usuaris del corredor sud ja no poden més. Estem arribant al límit. Cada dia veiem com els trens surten tard i l'altra meitat no ho fa perquè s'han suprimit. La manca d'informació deixa els viatgers desesperats i desorientats a les vies». La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha expressat amb aquests termes la impotència dels usuaris després d'una represa de la circulació després de les obres al túnel de Roda de Berà plena d'incidents i incompliments dels horaris.

Considera que el problema rau en l'abandonament de la xarxa ferroviària. «Si el problema són les obres, perquè hi ha hagut molta desinversió, que paguin perquè la situació és insostenible i no podem més», ha afegit Gómez.

Dilluns a les tres de la tarda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pujava a l'estació de Tarragona al primer tren en direcció a Barcelona després d'un calvari de cinc mesos per als usuaris de les línies del corredor sud. L'esperança que s'obria amb la represa de la circulació, però, es va esvair al cap de poques hores quan es van començar a encadenar diversos incidents a la zona propera a l'estació nodal de Sant Vicenç de Calders, que també es troba en obres. «48 hores després de l'obertura de les vies, plorem», ha assegurat.

Les promeses llançades des del Govern no han calmat els ànims. Al contrari. «No pot ser que estiguem orgullosos que el primer tren arribi 50 minuts tard i una hora més tard ens trobem amb les vies tancades per una avaria elèctrica. En qualsevol estat seriós hi hauria dimissions polítiques», ha declarat la portaveu de Dignitat a les Vies, molesta davant la situació. «A qui demana paciència?», es pregunta sobre les declaracions de la consellera assumint que els usuaris han d'esmerçar temps addicional per agafar el tren i al mateix temps instant-los a mantenir la calma.

Gómez sosté que la indignació dels viatgers va més enllà de la queixa. «És una situació límit d'abandonament del corredor sud. Si el problema són les obres perquè hi ha hagut molta desinversió que parin i que paguin perquè la situació és insostenible i no podem més», ha insistit.

«Vam haver de sentir que el problema no és el tren, el servei ni les vies, sinó que els del corredor sud ens queixem molt. Això és una falta de respecte: la gent no està perdent la feina perquè s'està deixant la vida al tren i a les vies», ha insistit. Apunta que molts usuaris busquen opcions alternatives com busos i cotxes privats. «Estem al punt de desesperació per aquest abandonament. Hem enviat molts missatges al president Illa: volem solucions concretes, volem parlar amb ell, necessitem canvis immediats, no volem fotos, necessitem ajuda», ha insistit.