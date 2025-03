Implementaran un tram de velocitat variable a l'AP-7 de Maçanet al Vendrell

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que s'implementarà la velocitat variable a l'AP-7 en un tram d'uns 150 quilòmetres que anirà de Maçanet de la Selva fins al Vendrell. Aquesta és una de les mesures que des del departament preveuen per reduir la sinistralitat en aquesta via, així com les obres en carrils complementaris i d'incorporació, més controls i radars i un nou sistema predictiu d'accidents a través d'Intel·ligència Artificial (IA).

«Volem anticipar-nos als accidents que hi pugui haver», ha manifestat aquest dimecres des del Vendrell. Parlon també s'ha mostrat partidària que hi hagi més presència dels mossos en els controls a les carreteres.