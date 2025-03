Tallada la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Cunit per manca de tensió a la catenària

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La circulació de trens pel corredor mediterrani es troba tallada a l'entrada de l'estació de Sant Vicenç de Calders arribant per Cunit des de dos quarts i dos minuts de cinc de la tarda. Segons ha informat Adif, la manca de tensió a les catenàries ha obligat a interrompre el servei, just quan encara no feia dues hores que s'havia restablert la circulació de trens al corredor mediterrani un cop finalitzades les obres de cinc mesos al túnel de Roda de Berà.

Fonts de l'ens no han concretat quina la causa de l'incident i han anunciat que treballen per restablir la circulació al més aviat possible. Renfe ha explicat que s'estan desviant alguns combois regionals que van a Tarragona i les Terres de l'Ebre per la línia de Vilafranca del Penedès.

Fins a dos trens es troben aturats amb passatgers. L'avaria afecta les línies R2, R13, R14, R15 i R16.

Paral·lelament, es continua prestant el servei de transbord amb autobusos entre Sant Vicenç de Calders i Cunit per donar servei als usuaris dels serveis de rodalies de la línia R2 Sud, que transcorre per la costa.