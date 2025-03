L’incendi d’un camió de taronges talla l’AP-7 al Vendrell en sentit nord i hi ha retencions de més de 5 quilòmetres. L’avís s’ha rebut a les 6.03h i hi ha Bombers treballant al lloc, al punt quilomètric 220. Les grues estan activades a l’espera de l’extinció de l’incendi.

Segons expliquen Bombers, el transportista ha alertat que li hauria explotat una de les rodes i com a conseqüència s'ha incendiat el remolc. El conductor ha desenganxat la tractora del remolc per evitar l'expansió del foc. Tot i això, el foc ha afectat vegetació que hi havia al marge de l'autopista. En total s'han activat 10 dotacions terrestres de Bombers.

Hi ha més de 3 quilòmetres de retencions a l'AP-7, que es troba tallada, i el trànsit es desvia per la C-32. El Servei Català de Trànsit recomana com a ruta alternativa la C-32 (peatge) +C-15 per tornar a l'AP-7 o també l’N-340. També hi ha retencions de 2,5 km a Comar-uga i Bellvei.

En paral·lel, els Bombers treballen en un altre camió incendiat al quilòmetre 205. En aquest cas l’avís és de les 23.15h d’aquest diumenge i l’incendi manté un carril obert a l'AP-7 a Castellet i la Gornal (Alt Penedès) en sentit nord. Segons Trànsit, la càrrega del camió són pèl·lets de fusta, que triguen molt a apagar-se. Així, tot i que les grues estan activades no podran actuar fins que es pugui extingir del tot el foc de la càrrega.