Junts ha criticat aquest dilluns al matí el paper de Renfe i el Govern en el «caos» ferroviari que s'ha viscut aquest cap de setmana a l'estació de Cunit i n'ha acusat els dirigents «d'abandonar» els usuaris. En una compareixença a l'estació penedesenca, el tinent d'alcalde del municipi, Jaume Casañas, ha afirmat que «'El Govern de Tothom' acaba al Llobregat» i ha lamentat que cap membre de l'executiu ni de la companyia s'hagin acostat a la localitat per donar explicacions.

Per la seva banda, el diputat juntaire Salvador Vergés ha assegurat que «Renfe és el braç executor de la humiliació de l'Estat als catalans» i ha carregat contra el traspàs de Rodalies pactat entre socialistes i ERC, que ha valorat com a insuficient.

A primera hora d'aquest dilluns a l'estació de tren de Cunit s'han repetit i els retards i la desorganització del cap de setmana en el servei de Rodalies, si bé a mig matí la situació ha millorat. Casañas ha explicat que a primera hora els usuaris han tardat tres hores i mitja per cobrir el trajecte entre Reus i Barcelona, o que diumenge van estar més de dues hores i mitja esperant trens a l'estació de Cunit. El tinent d'alcalde ha recordat que des del municipi ja van advertir Renfe que no era una bona idea fer el tall total a Sant Vicenç el cap de setmana de carnaval però que no els van escoltar.

Des del seu punt de vista, «falta organització per assegurar una mobilitat justa i sostenible pels territoris del sud de Catalunya» i ha advertit que «la precarietat continuarà» durant els pròxims mesos. Així mateix, ha reclamat «solucions» per no perjudicar més els milers d'usuaris que cada dia agafen el tren entre les comarques de Tarragona i Barcelona. «El Govern havia d'aportar solucions i no hem vist ni Govern, ni solucions».

Per la seva banda, la diputada Montse Ortiz ha carregat contra l'executiu per afirmar que la situació d'aquest cap de setmana ha estat «un incident». «Ens passa a diari, vivim constantment amb avaries», ha remarcat. «Estem totalment desconnectats de Barcelona», ha assenyalat.

Finalment, el diputat juntaire Salvador Vergés ha criticat el traspàs de Rodalies pactat entre el PSC i ERC. «No serà ni immediat, ni integral, ni té recursos i no es fa des de l'òptica catalana. Seguiran manant l'Estat i Renfe», ha advertit.