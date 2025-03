Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'estació de Sant Vicenç de Calders es queda sense circulació de trens durant tot el cap de setmana per les obres a l'equipament. Per garantir la mobilitat dels usuaris, s'ha habilitat servei alternatiu per carretera.

Així, cada vint minuts surten busos cap a Cunit, el Vendrell i Tarragona. Tot i això, alguns usuaris s'han assabentat del tall ferroviari en arribar a l'estació, com l'Ainara Campovanes, una usuària que anava a Montblanc.

«T'ho trobes tot de cop, fas uns plans i t'ho canvien», ha lamentat. Paral·lelament, dilluns està previst que els regionals entre Tarragona i Barcelona recuperin el servei, si bé els trens tampoc s'aturaran en aquesta estació fins al 25 de maig arran dels treballs que s'hi faran fins al 4 d'agost.

Cap tren passarà per l'estació de Sant Vicenç de Calders durant tot el cap de setmana. La raó són les obres que s'estan fent a l'equipament per adaptar-lo a l'ample del Corredor del Mediterrani. L'actuació s'havia d'haver fet durant els caps de setmana de febrer i març, però Adif ha comunicat a Renfe que no ha estat possible per l'endarreriment de l'entrega d'equipaments d'un proveïdor.

A partir de dilluns, els combois tornaran a circular-hi, si bé no s'aturaran en aquest punt. Aquest dissabte, nombrosos passatgers s'han traslladat fins aquesta estació, des d'on s'ofereix servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels usuaris de les línies afectades, l'R4, l'R2sud i els regionals del sud.

Molts d'ells s'han trobat amb una situació inesperada, com l'Aleksandra Rajkovic, qui ha vingut des de Roda de Berà amb autobús fins a Sant Vicenç de Calders, on n'ha agafat un altre fins a Tarragona.

Allà, haurà de continuar el seu trajecte en tren fins l'Ametlla de Mar, el seu destí, on arribarà més tard del que tenia previst en un inici. Altres han lamentat no haver rebut informació prèvia per adaptar els seus plans, com la Genesis Acuña, malgrat tenir assegurada la mobilitat per carretera fins a Cunit. «És una bona solució, però haurien d'haver avisat», ha indicat.

Retards que se sumen amb afectacions a Cunit

A aquesta situació se suma els retards patits des de primera hora del matí a les línies R2 Sud i R4, i que segons Renfe ha fet que s'hagin suprimit 42 trens. A més, s'ha suspès el reforç entre Sitges i Barcelona previst per aquesta nit. I tots aquests factors junts han fet que hi hagi aglomeracions de passatgers a estacions com la de Cunit, tal com alerta la Plataforma Dignitat a les Vies.

En aquest punt, l'entitat avisa que l'espai on s'esperen els autobusos del servei alternatiu justament a la celebració de Carnaval pot complicar encara més la jornada. Segons l'entitat, tot plegat també ha tingut afectació a l'estació de Passeig de Gràcia de Barcelona al llarg del matí.