Com era la vida a la colònia del tren?

L’estació de tren de Sant Vicenç de Calders va entrar en servei l’abril de 1887. En aquella època la zona era un gran descampat, habitat de manera puntual en algunes masies i barraques prou disseminades. L’any 1901 l’empresa MZA (Madrid Zaragoza Alicante) va redactar un projecte d’ampliació de la platja de vies de l’estació.

Preveient que, amb l’ampliació, l’estació necessitaria contractar un bon nombre d’agents ferroviaris, la companyia va decidir construir habitatges per als treballadors i les seves famílies. Des d’aquell moment i fins als anys 20 es van construir els habitatges més significatius de la colònia ferroviària. La Colònia constava de sis pavellons amb 72 habitatges, a més de diferents edificis dedicats als serveis ferroviaris.

Per les seves característiques, la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders és considerada única al nostre país. I tot aquest patrimoni es pot conèixer i visitar gràcies al cicle Visites guiades a la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders, que arrencarà aquest mateix dissabte, 1 de març, i s’allargarà fins al mes de desembre.

Els encarregats de fer aquest guiatge són diversos membres de l’Associació per a la preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders, que expliquen que aquestes visites tenen com a objectiu «donar a conèixer la Colònia Ferroviària, els seus valors de convivència entre ferroviaris, la importància arquitectònica dels blocs de pisos de la colònia, i la història d’aquesta, que queda ancorada en la transformació de Coma-ruga, del Vendrell i del Baix Penedès». I, sobretot, «donar-la a conèixer per defensar la seva vigència, conservar-la i ensenyar-la com una baula més de la història».

S’han programat un total de nou visites, una per mes, fins al 6 de desembre. Cada visita s’estructura a través d’un eix temàtic, tot i que el recorregut és sempre el mateix. Així per exemple, aquest dissabte el lema és Breu recorregut per la història, la societat i l’arquitectura de la Colònia (1900-2025). Les inscripcions es poden fer al mail de l’Associació (coloniaferroviaria@gmail.com) o a l’Oficina de Turisme del Vendrell (Tels.: 977 680 010 / 670 019 171). El punt de trobada per fer la visita és davant de l’IES Coma-ruga.