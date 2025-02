Monfort (ERC) abandona el govern de la Bisbal del Penedès

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat la seva sortida del govern de La Bisbal del Penedès per l’incompliment dels acords de mandat per part de Compromís amb La Bisbal. La fins ara regidora republicana Sílvia Monfort ha formalitzat la seva renúncia i ha explicat que «ens han impedit ser útils per La Bisbal», citant la manca de voluntat política per tirar endavant projectes clau com la seguretat ciutadana i la transparència en la creació d’un segon polígon industrial.

Monfort, que ha gestionat la regidoria de Seguretat Ciutadana durant un any i mig, ha denunciat que no s’ha pogut impulsar la contractació d’un servei de vigilància privada per a tot l’any, una proposta que considerava essencial per garantir la seguretat dels bisbalencs, especialment en les zones més allunyades del nucli urbà.

A més, ha assenyalat que la creació d’un nou polígon industrial s’ha dut a terme sense els informes externs necessaris ni el nivell de transparència exigit per Esquerra. Segons Monfort, caldria avaluar amb rigor tant els beneficis econòmics com l’impacte mediambiental abans d’avançar en el projecte.

Davant d’aquesta situació, ERC ha decidit no continuar en un govern que considera que no ha complert els compromisos adquirits. El seu lloc al consistori l’ocuparà Xavier Faura, que formarà part de l’oposició.

Per la seva banda, l’alcaldessa Agnès Ferré ha assegurat que el govern municipal, format per cinc regidors de Compromís amb La Bisbal i un del PSC, continuarà treballant amb estabilitat. Ferré ha defensat el compliment del Pla de Mandat i ha anunciat es posarà en marxa un servei de vigilància nocturna els 365 dies de l’any.