L'estació ferroviària de Sant Vicenç de Calders estarà fora de servei aquest cap de setmana, 1 i 2 de març, a causa de les obres d'Adif per renovar les connexions nord i sud d'aquesta infraestructura, per la qual cosa Renfe activarà un pla alternatiu de transport amb autobús per als afectats.

La línia R2 començarà i finalitzarà a Cunit i l'R4 al Vendrell, mentre que els trens regionals no circularan entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, segons que ha informat aquest dijous Renfe en un comunicat. A més, a les línies R13 i R14 els trens es desviaran des de l'estació de la Plana–Picamoixons fins a Tarragona.

Durant el tall del cap de setmana, Renfe habilitarà una flota de 105 autobusos que realitzarà 2.650 expedicions per carretera per assegurar la connexió entre les estacions afectades i els punts de transbord.

Renfe assegura que aquesta operativa s'ha dissenyat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments implicats i les plataformes de viatgers de Tarragona.

El servei ferroviari recuperarà la normalitat el dilluns a les 15.00 hores, després de realitzar al matí simulacions comercials a l'entorn de l'estació de Sant Vicenç de Calders per comprovar el funcionament de les instal·lacions.