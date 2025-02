Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una veïna de Calafell ha aconseguit que un jutjat de Tarragona li hagi cancel·lat un deute de 79.389 euros a què no podia fer front gràcies a la Llei de Segona Oportunitat. Segons explica Repara tu Deuda Abogados, despatx d’advocats líder a Espanya en la tramitació de la Llei de Segona Oportunitat, el Jutjat del Mercantil nº1 de Tarragona ha dictat l’exoneració del passiu insatisfet (EPI) de la dona

Com expliquen els advocats «el seu estat d’insolvència es va originar arran de la separació del seu marit ja que anteriorment podien fer front a totes les despeses. Per aquesta raó, la deutora va haver d’assumir únicament amb el seu salari la cura del seu fill, per la qual cosa en un primer moment va sol·licitar diversos préstecs per a això. Posteriorment, va sol·licitar finançament per a l’adquisició d’un vehicle necessari per anar al seu lloc de treball, la qual cosa va augmentar considerablement la quota a abonar. Per tot l’exposat, la concursada va caure en un estat de sobreendeutament».

Gràcies que es va acollir a la Llei de la Segona Oportunitat, el jutjat de Tarragona va dictar l’exoneració del passiu insatisfet que pujava a 79.389 euros.