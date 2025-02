La Xatonada del Vendrell celebra la seva 39a edició amb la mirada fixa en el relleu generacional

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Xatonada del Vendrell ha celebrat aquest diumenge la 39a edició amb la mirada fixada en el relleu generacional.

Amb la voluntat de transmetre el llegat culinari entre els més joves, enguany la Universitat gastronòmica del xató del Vendrell ha impulsat cursos a les escoles del municipi per donar a conèixer com s'elabora d'un dels plats típics de la capital del Baix Penedès.

Una proposta que, segons l'organització, ha comportat un increment en els participants de la 38a exhibició de xatonaires infantils.

«Si ensenyem als infants, quan siguin adults, aquest plat no es perdrà», ha afirmat Pep Marrasé, president de la universitat gastronòmica del xató del Vendrell. Enguany, es calcula que s'han repartit unes 2.000 racions.

Imatge del concurs de mestres xatonaires del VendrellAriadna Escoda

El xató ha tornat a atreure totes les mirades al Vendrell, coincidint amb la 39a edició del concurs de mestres xatonaires i la 38a exhibició de xatonaires infantils. L'organització ha posat el focus precisament en els participants més joves, per garantir el relleu generacional en la transmissió de la recepta original d'aquest plat típic del Baix Penedès.

Per aconseguir-ho, enguany s'han impulsat cursos escolars en horari lectiu, incloent la iniciativa dins l'assignatura de Medi amb l'objectiu d'ensenyar com es cuina aquest plat. El president de la universitat gastronòmica del xató del Vendrell, Pep Marrasé, ha valorat positivament la rebuda que ha tingut la iniciativa, que s'ha traduït en un augment de participants de la mostra, fet que els assegura el futur de la recepta.

Famílies colze a colze fent xató

D'aquesta manera, la carpa de la Rambla del Vendrell s'ha omplert de canalla, però també de famílies que han compartit l'estona fent xató seguint la recepta de casa. És el cas de la Palmira Plans i la seva neta Marina Arellano, que aquest diumenge han participat juntes per primera vegada al concurs de mestres xatonaires.

«Penso que és una cosa molt típica d'aquí i que ha d'anar passant de generació en generació. Vam començar venint amb els fills, ara ja venim amb els nets», ha assenyalat Plans.

La Palmira Plans i la Marina Arellano són àvia i neta que per primer cop han participat juntes al concurs de mestres xatonaires del Vendrell

En aquesta ocasió, s'han registrat 172 inscrits infantils per a l'exhibició, si bé finalment la xifra d'assistents ha acabat sent menor. Tot i això, el menjar preparat per a la mostra s'ha acabat destinant a centres hospitalaris i residències del municipi per evitar el malbaratament alimentari.

En el cas dels participants adults, mig centenar de persones han competit entre elles demostrant les seves habilitats culinàries a l'hora de fer aquest plat d'escarola amb una picada feta de tomaca, nyora, all, ceba, avellana i ametlla. La recepta es completa amb tonyina, bacallà i truita de fesols o botifarra negra.

Uns 5.000 assistents durant tot el cap de setmana

Des del consistori, apunten que la festa gastronòmica ha repartit unes 2.000 racions i que durant tot el cap de setmana ha atret unes 5.000 persones amb un programa que posa en relleu els productes de proximitat i el llegat culinari de la capital del Baix Penedès.