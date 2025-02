Renfe oferirà fins a 2.650 expedicions per carretera per les obres a l'estació de Sant Vicenç

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de setmana de l'1 i 2 de març els trens no arribaran ni sortiran de l’estació de Sant Vicenç de Calders amb motiu de les obres a la infraestructura que ADIF està realitzant per a la renovació de les connexions nord i sud. D'aquesta manera, es preveu la interrupció total de la circulació de trens en aquesta estació, el cap de setmana de l’1 i 2 de març. Els viatgers que vulguin anar fins a Barcelona ho faran des de l'estació de Cunit.

Per tal de facilitar els desplaçaments per als viatgers de les línies R4, R2 sud i regionals del sud, Renfe ha habilitat un total de 2.650 expedicions de transport alternatiu per carretera, amb una flota de 105 vehicles de busos, per assegurar la connectivitat entre les estacions afectades i els punts de transbordament. A més, s’ha posat a disposició una flota de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, per garantir que totes les persones puguin continuar el seu viatge.

Afectacions

Amb la interrupció total de la operativitat a l'estació de Sant Vicenç de Calders, l'R2 sud iniciarà i finalitzarà el servei a Cunit i s'oferirà un servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders – Calafell - Segur de Calafell - Cunit. Els viatgers encaminats a serveis R2 sud disposaran de trens cada 20 minuts entre Cunit i Barcelona.

Els trens de l'R4 iniciaran i finalitzan el servei al Vendrell i s'oferiran busos per circular per carretera entre St. Vicenç de Calders – El Vendrell. Mentre que els trens regionals no circularan entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.

Les línies R13 i R14 que oferiran el seu servei habitual entre Lleida i La Plana–Picamoixons. Des d’aquesta estació es desviaran els trens fins a Tarragona.

S'oferirà servei per carretera entre Tarragona i Cunit i entre La Plana–Picamoixons – Valls – Nulles-Bràfim – Vilabella – Salomó – Roda de Berà – Roda de Mar – SVC – Calafell – Segur de Calafell – Cunit.

Pel que fa a les línies R15, R16 i R17 aquestes començaran i finalitzaran el trajecte a l'estació de Tarragona i s'oferirà serveis per carretera entre:

Cunit – Tarragona amb parades a Sant Vicenç de Calders, Torredembarra i Altafulla

Cunit – Tarragona Battestini

Cunit – Vila-seca/Cambrils

Cunit – L’Hospitalet de l’Infant

Cunit – Salou-Port Aventura

Cunit – Reus (durant simulacions comercials del dia 3)

Cunit – Valls – La Plana Picamoixons

Cunit –La Plana Picamoixons (parada a totes les estacions)

Simulacions comercials

El matí del dilluns 3 de març, es realitzaran simulacions comercials a l'entorn de l’estació de Sant Vicenç de Calders, així com a la nova infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, per tal de comprovar el funcionament correcte de les instal·lacions. Un cop les proves siguin satisfactòries, es recuperarà la normalitat del servei, previst per les 15.00 hores de dilluns 3 de març.

D'altra banda, el servei de trens que connecta Tarragona, Torredembarra i Altafulla amb Barcelona es recuperarà aquest 3 de març tal com estava previst.