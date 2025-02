Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Local del Vendrell ha evitat el 88% d'intents d'ocupació de pisos des que es va posar en marxa l'oficina antiocupació ara fa un any i mig, tal com han assegurat aquest dijous l'alcalde de la ciutat, Kenneth Martínez, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano. En concret, dels 124 intents que s'han registrat, els agents n'han evitat 110.

Tot i celebrar les dades policials, Martínez ha assegurat que "no pot ser que al Vendrell hi hagi 1.000 pisos buits" en mans de grans tenidors i entitats bancàries. En aquest sentit, els ha reclamat que els cedeixin al consistori perquè els posi com a lloguer social, ja que ha lamentat que aquests habitatges acaben sent utilitzats per les màfies per fer negoci.

Segons el consistori, la gran majoria de les persones que han intentat ocupar un habitatge té antecedents policials. Martínez ha indicat que quan aquest perfil de persones accedeix il·legalment a un domicili acaba sent un focus de problemes de convivència amb el veïnat, ja que aprofiten l'espai per fer activitats delictives.

"És inacceptable, inadmissible i una vergonya que quinze anys després del crack de la construcció hi hagi més de 1.000 pisos en mans de bancs que siguin la temptació per provocar aquest conflicte de convivència i siguin una font per les màfies, que s'aprofiten de les dificultats de les persones d'accedir a un habitatge", ha manifestat el batlle. Martínez ha destacat que la policia local destina "molts esforços i moltes hores" a combatre l'ocupació il·legal i ha criticat que els grans propietaris "vulguin vendre a preu de mercat".

Per aquesta raó ha reclamat a les "administracions superiors" que "obliguin" a "vendre, llogar o cedir" als consistoris per solucionar l'emergència habitacional de moltes famílies. "Molts d'aquests pisos necessiten la cèdula d'habitabilitat o reformes. Regularitzarem el que calgui", ha insistit.

Amb tot, ha posat en valor que des del consistori l'any 2019 van aprovar aplicar un recàrrec del 100% de l'IBI als propietaris dels pisos buits, el màxim que permet la llei, i que han fet convenis de cessió d'habitatge amb entitats bancàries. "No tenim tant una necessitat de construir nous habitatges sinó d'aprofitar els que ja tenim construïts i estan tancats", ha finalitzat.