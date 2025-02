Els alcaldes reclamen unificar el preu del transport públic a la vegueria del Penedès

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alcaldes de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igualada i el Vendrell insten la Generalitat a unificar el transport públic de la vegueria en una sola zona tarifària. Juan Luis Ruiz, Francisco Romero, Marc Castells i Kenneth Martínez sostenen que el fraccionament actual resta «competitivitat» al Penedès, sobretot pel que fa a la mobilitat interna.

Els quatre han aplaudit el consens que la setmana passada hi va haver al Parlament per aprovar una moció per millorar la mobilitat a la vegueria, i han precisat que la unificació tarifària no es va posar a debat «perquè amb el model actual d’ATM ja es podria fer». Després de l’aprovació de la moció, ara els alcaldes urgeixen el Govern a definir «un calendari i un compromís econòmic».

En una trobada aquest dimecres a Vilafranca, els quatre batlles han celebrat que el Parlament aprovés de forma unànime la moció inicialment plantejada per Junts per millorar les infraestructures i la mobilitat penedesenca. «Des del territori vam fer un primer pas reivindicatiu i ara és una gran notícia que el Parlament ens faci costat», ha destacat Francisco Romero, que ha demanat «aprofitar» l’embranzida política per a què el Govern concreti com i quan executarà allò que demana la cambra.

Si bé al text inicial els juntaires plantejaven unificar tarifàriament tot el Penedès en una sona zona i crear l’ATM Penedès, finalment aquests punts no es van incloure a la moció després de la negociació amb tots els grups. Els alcaldes han precisat que es van retirar «perquè això ja es pot aconseguir ara a través de l’ATM de Barcelona i Tarragona, i de l’AMTU». «El que volem és que, quan algú es desplaci en transport públic dins la vegueria, sigui suficient un bitllet d’una zona i per a això no cal un instrument nou», ha recalcat Romero.

Els alcaldes han recordat que, a la moció, el Parlament s’instava el Govern a afrontar millores a Rodalies, amb la posada en marxa d’una línia que uneixi Vilanova i la Geltrú amb el Camp de Tarragona, i allargant l’RT2. Kenneth Martínez ha demanat reformular Rodalies al Penedès «per passar a considerar-ho un servei de metro, adequant les freqüències i instal·lacions».