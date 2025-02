Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Cunit van iniciar dimarts al vespre un dispositiu de recerca perquè una dona que passejava per la costa s'havia desorientat. Els bombers van activar dues dotacions terrestres.

La dona va trucar al 112 per explicar que havia sortit a caminar per la zona de la costa del Baix Penedès s'havia perdut i no sabia com tornar a casa. L'alertant va enviar la seva ubicació als cossos d'emergències, els quals la van trobar sana i estàlvia i la van acompanyar fins al seu domicili.