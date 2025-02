Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres dotacions de Bombers de la Generalitat van treballar dimarts al vespre en un incendi d'una caseta d'obres al Vendrell. L'avís el van rebre a les 20.09 hores i es van desplaçar fins a la finca situada al carrer Doctor Ramón i Cajal.

Allí els bombers van observar com al solar s'estava construïnt una nova casa i que el cremava era la caseta d'obres, la qual estava amb flames. Un cop comprovat que no hi havia risc de propagació del foc van iniciar l'extinció de l'incendi amb línia d'aigua.

Finalment, en l'incendi va cremar completament la caseta d'obres i, sortosament, cap persona va resultar ferida.