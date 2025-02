Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona obrirà una seu a la Biblioteca Popular del Vendrell per atendre la ciutadania del Baix Penedès. Hi haurà un punt d'atenció, els serveis d'emprenedoria i ocupació, a més dels secretaris i interventors que treballen als municipis de la comarca. L'obertura s'efectuarà les pròximes setmanes, però encara no s'ha detallat quan.

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha celebrat que les oficines s'ubiquin a la biblioteca creada per la Mancomunitat el 1920. «Té un sentit històric i de país», ha dit Llauradó. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat que l'ajuntament pacificarà un tram de la Rambla, just davant de l'edifici, «perquè sigui més tranquil, més segur i més còmode».

Tant Llauradó com Martínez han coincidit que es tracta d'un dia «important» pel Baix Penedès. La presidenta de la Diputació ha destacat l'aposta per la «presencialitat» de l'ens, a més de l'atenció telemàtica. En la mateixa línia, l'alcalde ha dit que aquestes noves oficines representen la «diversitat» de la demarcació i reconeixen la pròpia idiosincràsia del Baix Penedès.

La Diputació de Tarragona ocuparà l'edifici de la Biblioteca Popular del Vendrell, un edifici històric d'estil noucentista, que va ser creat per la Mancomunitat de Catalunya per recuperar la cultura catalana al país. Les instal·lacions havien estat cedides a l'Ajuntament del Vendrell i fins ara s'hi ubicaven les regidories de Cultura i d'Educació, que ara passaran a altres espais municipals. Ara, tornarà a la Diputació.