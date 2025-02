Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Dilluns 17 de febrer a les 9.30 h, a l'Audiència de Tarragona es jutjarà un home acusat d’un delicte continuat de robatori amb força en habitatge ocupat i d’un delicte de danys.

Els fets van tenir lloc l’any 2024 a Segur de Calafell, quan l’acusat suposadament va entrar dues vegades a la mateixa casa en només 24 hores.

L'individu hauria accedit per primera vegada a l’habitatge després de forçar la persiana i inutilitzar el sistema d’alarma amb l'objectiu de robar. La seva seva acció, però, va ser frustrada per la ràpida intervenció dels Mossos d’Esquadra, que el van interceptar in fraganti.

Tanmateix, l’endemà, lluny de renunciar als seus plans, el mateix individu va tornar a la casa per intentar acabar el que havia començat. En aquesta segona ocasió, també va ser descobert i interceptat per la policia just quan es disposava a fugir del lloc.

A conseqüència d’aquests fets, el fiscal sol·licita una pena de 5 anys de presó per l’acusat, a qui imputa un delicte continuat de robatori amb força en casa habitada i un delicte de danys pels desperfectes ocasionats a la propietat.

El judici, que tindrà lloc als jutjats a partir de les 09.30 h, haurà de determinar la responsabilitat de l’acusat i si es confirma la petició del fiscal.