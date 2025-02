Mor el casteller més veterà els Minyons de l'Arboç, el Joan Solé Jané «Xupeu»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Minyons de l'Arboç han confirmat la mort del seu casteller fins ara més veterà, el Joan Solé Jané «Xupeu». Solé va morir el passat 7 de febrer amb 91 anys.

Xupeu va ser membre fundador de la colla l’any 1958 i va participar molt activament en la primera etapa. Mai va deixar de ser casteller i en aquesta darrera etapa, malgrat les limitacions de l’edat, no hi ha hagut temporada que no s’hagi acostat a donar suport al grup.

Membre d’una nissaga castellera arrelada (era tiet de l’antic cap de colla, Joan Inglada, i de l’actual president, Laureà Inglada) va viure sempre amb devoció el fet casteller. Home caracteritzat per la seva alegria i la seva força física va ser un baix indispensable durant anys, també segon i terç i un gran pilaner. Considerat un «mestre» ponioler, no hi havia celebració a la colla on no corrés d’estranquis el seu preuat elixir.

Des dels Minyons han expressat el seu dol i el condol a la seva família així com al món casteller en general pel buit deixat. El sepeli, dissabte 8 de febrer, va ser acompanyat per una comitiva de Minyons amb la vestimenta reglamentària portant el taüt i oferint-li un pilar de comiat.