Aquest any, Cunit ha estat l’escenari per a la presentació del programa conjunt del Carnaval 2025 del Penedès Marítim. Les localitats de Calafell, Cubelles, Cunit, El Vendrell i l’Arboç han unit forces una vegada més per oferir una celebració plena de festa i color durant el període comprès entre el 27 de febrer (Dijous Gras) i el 5 de març (Dimecres de Cendra). La iniciativa conjunta busca consolidar el Carnaval del Penedès Marítim com una de les cites festives més importants del calendari cultural de la zona.

El carnaval de l’Arboç tindrà el seu gran moment amb la gran rua de carnaval el diumenge 2 de març de 2025 a partir de les 12 hores pels carrers de la vila amb l'acompanyament del rei Carnestoltes. Aquest any, el recorregut variarà per fer-lo més atractiu als visitants i participants.

I el dissabte següent 8 de març a les 17h, es farà la Rua de Carnaval infantil amb el trenet del Rufino i l'acompanyament del rei Carnestoltes. En acabar la rua, a la sala polivalent, hi haurà ball infantil amb Confeti Show i diverses sorpreses a càrrec de Rufino.

L'Ajuntament de l'Arboç és part d'aquest projecte conjunt i espera que el Carnaval del Penedès Marítim sigui un gran èxit. La programació conjunta inclou rues espectaculars, concursos de disfresses i actes festius per a grans i petits, fent que tots els públics puguin gaudir d'aquesta festa plena de color i diversió durant tot el cap de setmana de carnaval.

Com ja és habitual en els darrers anys, hi haurà harmonització dels criteris i la normativa per a participar a qualsevol de les rues dels municipis del Penedès Marítim.