Llorenç del Penedès disposarà a finals del 2025 d’un gran parc fluvial que es convertirà en un espai de referència tant per a la ciutadania com per al medi ambient. Aquest parc, situat a la zona de darrere del Castell al voltant del torrent al seu pas per la vila, tindrà una doble funció: servir com a refugi climàtic i com a zona d’esbarjo per a la canalla, a més d’acollir activitats culturals.

D’una banda, la zona es convertirà en un refugi climàtic, un espai verd amb vegetació autòctona que mitigarà els efectes de les onades de calor i contribuirà a la biodiversitat local. S’hi plantaran espècies autòctones i es crearan zones ombrívoles, que oferiran un respir en època de calor.

D’altra banda, el parc inclourà dues àrees de joc infantils, una amb una gran tirolina i zona de salts i una altra dissenyada amb inspiració nòrdica, creada amb elements naturals i reciclats. A més, hi haurà diversos espais per a passejades i zones de descans, convertint-se en un lloc ideal per a l’esbarjo de les famílies i la canalla.

Render del futur parc fluvial.Cedida

A més, l’espai es concebrà com un punt de trobada cultural on s’hi organitzaran activitats com concerts a l’aire lliure, tallers educatius, fires i exposicions, esdevenint un espai més per gaudir de l’oferta cultural del municipi.

El cost total d’aquest projecte serà de 333.000€, 159.000€ dels quals aniran a càrrec de la Generalitat de Catalunya, 139.000€ a càrrec de la Diputació de Tarragona i la resta, uns 40.000€ aniran a càrrec de l’Ajuntament. Aquest projecte es va aprovar amb 9 vots favorables de l’equip de govern i el PSC i 2 vots en contra del grup Compromís per Llorenç.

L’alcaldessa Montserrat Ventosa, ha destacat que «aquest parc fluvial és un projecte innovador i transformador per al municipi que a més, està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. És un regal per a les generacions presents i futures. No només millorarà la qualitat de vida dels llorencencs, sinó que també ens ajudarà a adaptar-nos millor als reptes del canvi climàtic, convertint-nos en un municipi més sostenible i innovador».