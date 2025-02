Un conductor begut i sense punts es queda sense benzina enmig de l'AP-7 a Banyeres del Penedès

Vehicle d'un home detingut per conduir begut i sense punts al carnet de conduir a l'AP-7 a l'altura de Banyeres del Penedès (Baix Penedès).Mossos

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 38 anys per conduir begut i sense punts al carnet de conduir a Banyeres del Penedès (Baix Penedès). La detenció es va produir divendres passat, quan cap a les 6.45 hores, l’home es trobava a l’AP-7 a l'altura d'aquest municipi.

Llavors, va donar l’alerta amb el sistema eCall - l’element de seguretat passiva que permet a l'automòbil marcar ell mateix el 112 i sol·licitar els serveis d'emergència en cas d'accident-, ja que es va quedar sense benzina.

Els cossos d’emergències van rebre l’avís que un vehicle ocupava un carril al punt quilomètric 214 de l’AP-7. Quan van arribar els agents, van veure que a l’interior del cotxe hi havia dos homes, un al seient del copilot i l’altre a la part posterior.

Tots dos presentaven símptomes d’anar sota els efectes de l’alcohol i cap d’ells disposava de permís per diverses suspensions. Després d’algunes gestions, l’individu que anava darrere va reconèixer que era ell qui conduïa i va accedir a fer-se les proves d’alcoholèmia.

El resultat va ser positiu amb una taxa de 0,65 mg/l. Els Mossos el van detenir com a presumpte autor dels delictes de conducció sota els efectes de l’alcohol i per fer-ho amb el permís suspès per pèrdua de punts. A banda, van trobar a l’interior del vehicle una gàbia tapada amb una manta als seients posteriors la qual contenia una cadernera.

Els policies van intervenir l’ocell i el van lliurar a la Unitat Regional de Medi Ambient de Tarragona (URMA), encarregada de tramitar la corresponent denúncia per tinença d'aquest tipus animals fringíl·lids sense disposar d’autorització. L’exemplar ja s’ha lliurat a un centre per a la recuperació de fauna salvatge autòctona. El detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.