Xarxa Vendrellenca denuncia a Patrimoni l’estat de la Torre del Telègraf Òptic

La Federació Xarxa Vendrellenca ha interposat una denúncia formal davant el Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per l’incompliment de la Llei de Patrimoni Històric, tant estatal com autonòmica, per part de l’Ajuntament del Vendrell en relació amb la preservació i protecció de la Torre del Telègraf Òptic dels Masos de Coma-ruga.

L’any passat, la Federació va impulsar diverses accions per reivindicar la dignificació, preservació i promoció d’aquest element patrimonial, reconegut com a bé d’interès estatal des de l’any 1985. Entre aquestes accions hi havia la presentació d’una proposta de resolució al ple municipal, impulsada pels grups de l’oposició Fem Vendrell, Comuns i Primer el Vendrell, que va ser aprovada per unanimitat.

Segons Xarxa Vendrellenca, l’única resposta per part de l’Ajuntament ha estat un comunicat de premsa, emès el passat mes d’octubre, on anunciava la intenció de redactar un Catàleg de Patrimoni. Aquesta mesura, no compleix amb les obligacions establertes a la normativa en matèria de protecció del patrimoni històric. La inacció municipal, afegeix Xarxa Vendrellenca, els ha portat a presentar aquest gener una denúncia davant el Departament de Patrimoni de la Generalitat.