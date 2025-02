L’Ajuntament presenta l’agenda de propostes pel creixement del Vendrell fins a l’any 2030

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La passada setmana, a la Sala Cohí Grau de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, va tenir lloc per part del govern municipal la presentació de la proposta de l’Agenda Urbana El Vendrell 2030, un pla estratègic de millora ambiental, urbana, econòmica, cultural i de governança per al municipi.

L’acte es va iniciar amb una presentació de l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en la qual va destacar el creixement demogràfic i la privilegiada ubicació geogràfica del municipi, dos factors que alhora poden ser oportunitat i amenaça en el projecte d’esdevenir una capital regional entre Barcelona i Tarragona.

En aquest sentit, l’alcalde va posar de relleu que «la planificació estratègica és clau per posar les bases i tenir projectes per fer del Vendrell un municipi capdavanter, i aquest any 2025 és el Moment Vendrell per fer aquest salt de qualitat». L’acte va servir per a destacar aquelles iniciatives plantejades com a motors de desenvolupament de la ciutat pel futur més immediat.

En aquest sentit, es van presentar les propostes del Parc del Botafoc, a càrrec d’Ana Coello de Llobet SLP. Posteriorment es va explicar la renaturalizació de la riera de la Bisbal, a càrrec de Margarita Manzano de MN Consultors en Ciències de la Conservació SL.

Acte seguit, Eliseu Guillamon de Casa dels ocells SL, va exposar la proposta del nou parc del Tabaris ‘Ciutat de la música’. La seguent proposta va ser la del passeig urbà del Torrent dels Aragalls, a càrrec de Bernat Ardèvol d’Ardèvol Consultors i Associats SLP. El mateix Ardèvol va ser l’encarregat d’exposar la proposta per la rehabilitació i dinamització del mercat municipal i el seu entorn.

Després es va explicar el projecte de l’aparcament subterrani al ‘Passeig de les Bòbiles’, a càrrec de Robert Lluís, enginyer de Camins, Canals i Ports. Finalment es va exposar el Mapa comercial del Vendrell, a càrrec de David Nogué d’Eixos.cat, i el Pla d’Aparcaments del Vendrell, a càrrec de David Soler de DOyMO.

Tal com va exposar l’alcalde, Kenneth Martínez, en tota planificació estratègica, «la participació ciutadana és fonamental per definir un futur que respongui a les necessitats i il·lusions de tots els vendrellencs i vendrellenques».

D’aquesta manera, el consistori explicà que tots els projectes es poden consultar a través del web: (https://agendaurbana.elvendrell.net/es/) en la qual també s’hi podran fer aportacions per augmentar el gruix de propostes.