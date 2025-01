L'ICF finança la construcció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat la construcció de 110 habitatges de lloguer assequible a Calafell. La banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya ha concedit un préstec d'11 milions d'euros al Grup Rubau per a l'edificació de la primera promoció d'habitatge de protecció oficial que s'impulsa al municipi del Baix Penedès des del 1982.

Els dos edificis de 55 habitatges s'estan aixecant entre els carrers Priorat i Jaume Pallarès, a mig camí entre els nuclis del poble i de la platja, i es preveu que estiguin acabats el juny del 2026. Dels 110 habitatges, tots comptaran amb una plaça de pàrquing, 72 tindran dues habitacions i un total de 56 m² útils i els 38 restats seran de tres habitacions i disposaran d'entre 73 i 80 m² útils.

Les persones interessades a optar a un d'aquests pisos han d'inscriure's a la borsa d'habitatge de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Calafell o de la comarca del Baix Penedès.

El 2022, l'Ajuntament de Calafell va adjudicar a la constructora Rubau, a través de la seva empresa Llogueralia, el concurs públic d'un dret de superfície de 5.000 m² per a la construcció dels habitatges, així com del manteniment i les reparacions que es requereixin durant un període de concessió de 75 anys. Un cop vençut aquest termini, els pisos passaran a formar part del parc d'habitatge del consistori.

L'ICF ha finançat el projecte a través d'un préstec ICF Habitatge Social Promoció d'11 milions amb condicions avantatjoses que compta amb una bonificació del tipus d'interès per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La inversió total, de 14,9 milions d'euros, ha estat completada amb un ajut a la inversió a través dels fons europeus Next Generation, així com amb fons propis del grup Rubau.