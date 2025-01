Dos ferits en un incendi en un habitatge a Calafell

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte a primera hora del matí, els Bombers de la Generalitat han extingit un incendi en un habitatge de la tercera planta d’un edifici situat a l'avinguda Mossèn Jaume Soler, a Calafell.

Els Bombers han rebut l'avís a les 06:30 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 5 dotacions. Allà han pogut comprovar que el foc ha afectat la cuina, cremant alguns mobles i el sostre, mentre que la resta de l'immoble i l'escala també han quedat afectats pel fum.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a dues persones una d'elles per inhalació de fum, que es trobaria en estat lleu, i una altra per cremades a les extremitats i també per inhalació de fum, que es trobaria en estat menys greu. Ambdues han estat traslladades a l'Hospital del Vendrell.

Durant l'incendi, 10 veïns dels pisos superiors han quedat confinats a les seves cases per seguretat, mentre que 13 veïns més han estat evacuats. Els Bombers han apagat el foc, ventilant l'edifici i revisant la zona per garantir que no hi hagués més riscos.

Segons informa el cos, a les 7.30 h, els evacuats han pogut tornar als seus domicilis i els confinats han pogut fer vida normal.